Стокгольм, 22 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Лидер партии Социал-демократов Магдалена Андерссон считает, что после привлекающего внимание заявления лидера Либералов Йохана Персона о Шведских демократах, когда он назвал их «коричневой субстанцией», политику необходимо изъясниться. Об этом лидер оппозиции заявила на пресс-конференции в связи с обнародованием «теневого бюджета» Швеции от своей партии, передает телеканал SVT.

Socialdemokraterna. se Магдалена Андерссон

«Я думаю, что многие люди, наряду со мной, размышляют над тем, что на самом деле думает Йохан Персон по этому вопросу», — сказала Андерссон.

При этом Магдалена Андерссон подчеркивает, что Персон сам выбрал сотрудничество со Шведскими демократами. Однако она добавила, что Либералы могут покинуть правительство и сотрудничать вместо этого с ней.

«Дело также в том, что сам Йохан Персон решил сотрудничать со Шведскими демократами, и всегда есть другие варианты. Моя дверь остается открытой», — предложила лидер социал-демократов.