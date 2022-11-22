В результате обстрела ВСУ Верхнекальмиусская фильтровальная станция осталсь без света

Донецк, , 11:26 — REGNUM В результате обстрела со стороны киевских нацистов осталась без электричества Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк и его окрестности. Об этом 22 ноября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Киевская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

«[Киевские нацисты] обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция», — говорится в сообщении.

При этом Верхнекальмиусская фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую, а также ещё несколько населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отменить мораторий на смертную казнь для нацистов предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.