Донецк, 22 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны киевских нацистов осталась без электричества Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк и его окрестности. Об этом 22 ноября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

«[Киевские нацисты] обстреляли территорию Верхнекальмиусского водохранилища. В результате обстрела обесточена фильтровальная станция», — говорится в сообщении.

При этом Верхнекальмиусская фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую, а также ещё несколько населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отменить мораторий на смертную казнь для нацистов предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.