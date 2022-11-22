Стокгольм, 22 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В своей версии бюджета Швеции на следующий год Социал-демократы предлагают выделить дополнительно 12 миллиардов крон (1,15 млрд долларов США) общих государственных дотаций муниципалитетам и регионам. Об этом сообщает новостное агентство ТТ.

Frankie Fouganthin Магдалена Андерссон

На пресс-конференции лидер оппозиции Магдалена Андерссон заявила, что предложение партии означает фактическое удвоение дотацией регионов по сравнению с версией бюджета, представленной правительством.

«Правительство должно было поставить на первое место социальное обеспечение, а не людей с высокими доходами», — заявила она.

Значительная часть версии бюджета от Социал-демократов — это дополнительные деньги на социальное обеспечение, пишет ТТ.