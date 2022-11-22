Доха, 22 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Российская музыкальная этно-группа Otyken должна была выступить на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, однако их выступление отменили. Об этом музыканты сообщили на своем YouTube-канале.

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«Нас пригласили. Но, к сожалению, европейский спорткомитет запретил российским артистам, спортсменам, футболистам быть там, на чемпионате мира по футболу», — рассказали участники коллектива.

Напомним, в состав Otyken входят представители малочисленных народов Сибири: чулымцы, кето и селькупы. Музыканты поют на своих родных языках — хакасском, чулымском и русском. Группа является лауреатом всероссийского конкурса «Дороги фронтовые — узелки на память».