В Швеции сообщили об очередном снижении цен на электроэнергию

Стокгольм, , 11:26 — REGNUM 22 ноября цены на электроэнергию в Швеции в очередной раз немного снизились. Об этом сообщает новостной портал Omni.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас средняя цена в стране составляет 1,90 шведских крон (0,17 доллара) за киловатт-час.

По словам аналитика компании Merlin & Metis Кристиана Хольца, это чуть ниже более высокой цены, которая наблюдалась на прошедших выходных.

«Наверное, к этому ценовому диапазону и стоит привыкнуть. Затем он может колебаться в зависимости от того, как выглядит погода и сколько электроэнергии потребляется», — сказал Хольц журналистам.