Стокгольм, 22 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. 22 ноября цены на электроэнергию в Швеции в очередной раз немного снизились. Об этом сообщает новостной портал Omni.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Сейчас средняя цена в стране составляет 1,90 шведских крон (0,17 доллара) за киловатт-час.

По словам аналитика компании Merlin & Metis Кристиана Хольца, это чуть ниже более высокой цены, которая наблюдалась на прошедших выходных.

«Наверное, к этому ценовому диапазону и стоит привыкнуть. Затем он может колебаться в зависимости от того, как выглядит погода и сколько электроэнергии потребляется», — сказал Хольц журналистам.