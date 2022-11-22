Лидер СРЗП Миронов предложил вернуть смертную казнь для нацистов

Москва, , 11:21 — REGNUM Отменить мораторий на смертную казнь для нацистов предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

В свете тех видео с расстрелами российских солдат, которые иначе как варварскими и дикарскими назвать нельзя, следует подумать и еще об одной давно обсуждаемой теме, отметил Миронов.

«Среди пленных ВСУшников есть те, кто признался в расстреле гражданских лиц и наших военных. Если следствие доказало их причастность к расстрелам военнопленных и гражданских лиц, то такие элементы, которых язык даже не повернется назвать людьми, нужно расстреливать», — заявил Миронов.

Госдума приняла обращение к парламентам мира в связи с расстрелами ВСУ российских военнопленных. Парламентарии отмечают, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Киевом Международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

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