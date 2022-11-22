Кабул, 22 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) объявил об оказании денежной помощи более чем 100 000 семей предстоящей зимой в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken Жители Афганистана

ЮНИСЕФ написал в «Твиттере», что миллионы людей в Афганистане не могут удовлетворить свои основные потребности.

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Детский фонд ООН подчёркивает, что помощь наличными является одним из лучших способов поддержать нуждающиеся семьи в Афганистане.

ЮНИСЕФ заявил, что этой зимой он планирует предоставить денежную помощь 111 000 нуждающихся семей в Афганистане, однако ничего не сообщил о размере помощи и семьях, которые её получат.

Следует отметить, что гуманитарные структуры ООН неоднократно предупреждали о предстоящей суровой зиме в Афганистане.