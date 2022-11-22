Мелитополь, 22 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Запорожской области военнослужащие РФ в очередной раз выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве ВСУ. Об этом ИА REGNUM 22 ноября сообщили в пресс-службе Росгвардии.

фото пресс-службы Росгвардии Задержанный пособник ВСУ

Задержанный признался, что передавал противнику данные о местонахождении российских войск и перечислял денежные средства националистам. В ходе обыска у него дома также были обнаружены коктейли Молотова и самодельные шипы для прокалывания колес автомобилей.

Подозреваемый утверждает, что нацисты оказывали на него давление, угрожали, чем заставили начать с ними сотрудничество.