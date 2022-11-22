Стокгольм, 22 ноября 2022, 11:30 — REGNUM Отмены отправлений и задержки в работе общественного транспорта Стокгольма до сих пор наблюдаются 22 ноября, на второй день обширных снегопадов в шведской столице, пишет газета DN.
Городской оператор общественного транспортного SL призывает всех граждан выходить на улицу заблаговременно, а столичная полиция советует тем, кто может, работать из дома.
Пригородные поезда в течение 22 ноября будут ходить со значительно сниженным трафиком, и ожидается, что проблемы с автобусным движением сохранятся. Все автобусные отправления в Сёдерорте, Худдинге и Боткирке отменены.
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