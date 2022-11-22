В Стокгольме продолжается транспортный коллапс из-за обильных осадков

Стокгольм, , 11:30 — REGNUM Отмены отправлений и задержки в работе общественного транспорта Стокгольма до сих пор наблюдаются 22 ноября, на второй день обширных снегопадов в шведской столице, пишет газета DN.

Гололедица Дарья Драй © ИА REGNUM

Городской оператор общественного транспортного SL призывает всех граждан выходить на улицу заблаговременно, а столичная полиция советует тем, кто может, работать из дома.

Пригородные поезда в течение 22 ноября будут ходить со значительно сниженным трафиком, и ожидается, что проблемы с автобусным движением сохранятся. Все автобусные отправления в Сёдерорте, Худдинге и Боткирке отменены.

«Многие автобусы застряли, поэтому мы остановили движение», — сказал пресс-секретарь SL Андреас Стрёмберг в интервью газете Expressen.

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