Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Вслед за обанкротившейся группой «Талион» миллиардера Александра Эбралидзе самого бизнесмена признали несостоятельным. Это следует из решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает 22 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Финансовым управляющим должника суд назначил Александра Володина (СРО арбитражных управляющих «Развитие») и ввёл реализацию имущества бизнесмена. Первый отчет по новому этапу процесса будет представлен суду в апреле 2023 года. Помимо этого, арбитражный суд включил в реестр требований кредиторов Александра Ебралидзе долг перед банком «Санкт-Петербург» в размере 5,5 млрд рублей

Напомним, что признать несостоятельным миллиардера Ебралидзе просила через суд госкорпорация ВЭБ. РФ, которая кредитовала проекты предпринимателя, а тот в свою очередь выступал в них поручителем. В феврале 2021 года ГК ВЭБ. РФ подала заявление о несостоятельности Александра Ебралидзе, указав задолженность в размере 34,1 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM также сообщало, что в 2020 году банк «Санкт-Петербург» подал иск о банкротстве компании миллиардера «Талиона» и «Елисеев палас отель». Компания была поручителем по кредиту на 5,5 млрд рублей, который в 2010 году получило ООО «Елисеев палас отель». В апреле 2021 года банк отсудил у бизнесмена землю и четырехэтажный дом в качестве погашения кредитной задолженности более чем в 300 млн рублей. А зимой 2021 года Ебралидзе был заключен под стражу по обвинению по ч. 3 ст. 33-ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в крупном размере»).

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