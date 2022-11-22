Жителей Швеции предупредили о гололедице
В Швеции продолжаются проблемы на дорогах из-за снегопадов
Стокгольм,
22 ноября 2022, 11:21 — REGNUM 22 ноября в центральной и южной Швеции дорога будет покрыта льдом. В этой связи Шведское транспортное управление призывает всех граждан хорошо подумать, прежде чем отправиться в путь. Об этом в эфире телеканала TV4 заявил пресс-секретарь ведомства Бент Олссон.
Гололедица
Gwydion M. Williams
Он также посоветовал всем автомобилистам снизить скорость на дороге, обзавестись зимней резиной и держать дистанцию.
В Шведском транспортном управлении также призывают избегать сельских дорог и ездить по главным шоссе, которые хорошо посыпаны солью.
«Сейчас лучше всего следить за сводками погоды и следить за изменением температуры на приборной панели автомобиля. Если температура около нуля, то возможны случаи гололедицы», — предупредил Олссон.
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История вопроса
Сильные снегопады могут вызывать такие последствия, как паралич транспорта, повреждения деревьев и линий электропередач, крыш зданий. В горных районах интенсивные снегопады повышают опасность схода лавин, при которых иногда гибнут люди. Выпадение снега в теплое время года или в районах, для которых сильные снегопады нехарактерны, может нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.
Метель, - это снегопад с сильным ветром. Иногда очень сильный ветер может вызвать метель и без снегопада, поднимая уже выпавший снег. Метель приводит к ухудшению видимости и заносит дороги, что приводит к нарушению работы транспорта. Во время метели люди могут заблудиться и погибнуть. В транспортных средствах, обездвиженных метелью, люди могут надолго застрять, и при этом они рискуют замёрзнуть.
Снежная буря – это метель при скорости ветра более 15 метров в секунду. Иногда при снежней буре скорость ветра достигает 90 метров в секунду. Снежная буря может разрушать постройки, валить деревья и приводить к человеческим жертвам также как и обычная буря. При этом её негативный эффект усиливается низкой температурой и снежными наносами.