Стокгольм, 22 ноября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. 22 ноября в центральной и южной Швеции дорога будет покрыта льдом. В этой связи Шведское транспортное управление призывает всех граждан хорошо подумать, прежде чем отправиться в путь. Об этом в эфире телеканала TV4 заявил пресс-секретарь ведомства Бент Олссон.

Gwydion M. Williams Гололедица

Он также посоветовал всем автомобилистам снизить скорость на дороге, обзавестись зимней резиной и держать дистанцию.

В Шведском транспортном управлении также призывают избегать сельских дорог и ездить по главным шоссе, которые хорошо посыпаны солью.

«Сейчас лучше всего следить за сводками погоды и следить за изменением температуры на приборной панели автомобиля. Если температура около нуля, то возможны случаи гололедицы», — предупредил Олссон.