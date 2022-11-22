Москва, 22 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023–2025 годы, к которому было представлено более 700 поправок, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») отметил, что нынешний проект федерального бюджета стал первым, в котором во втором чтении учтены полностью все пункты постановления нижней палаты парламента, принятого в первом чтении.

«Общий объем средств, перераспределенных во втором чтении, а мы можем во втором чтении только перераспределять средства, в том числе зарезервированные или переброска их. Рекомендовано перераспределение порядка 2 трлн рублей», — сказал Макаров в ходе дискуссии.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, правительство РФ в 2023 году сможет для снижения объема государственного внешнего долга страны принимать решения о размещении государственных ценных бумаг РФ в российской валюте номинальной стоимостью до 800 млрд рублей в рамках операции обмена на государственные ценные бумаги РФ, номинированные в иностранной валюте, по согласованию с их владельцами, с превышением верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации. Государственные ценные бумаги РФ, номинированные в иностранной валюте, могут быть обменены только на государственные ценные бумаги РФ в российской валюте с равными или более длительными сроками их погашения. Обмен государственных ценных бумаг РФ осуществляется по их рыночной стоимости, определяемой правительством РФ. Центробанк РФ вправе получать российские государственные ценные бумаги в валюте РФ при их первичном размещении в рамках обмена принадлежащих ЦБ РФ государственных ценных бумаг РФ, номинированных в иностранной валюте.

Также предусмотрено ежегодное выделение по 10 млрд рублей на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Более 4,7 млрд рублей дополнительно направят на физическую культуру и спорт, 8 млрд рублей на программу комплексного развития сельских территорий. На поддержку льготного агролизинга было решено выделить еще 1,5 млрд рублей. Дополнительно по 1 млрд рублей направят на работы по мелиорации сельхозземель и поддержку научно-технических проектов в агропромышленном комплексе.

Также депутаты проголосовали за дополнительное выделение 7,5 млрд рублей на поддержку граждан с помощью социального контракта, 2,5 млрд рублей на организацию профобучения и дополнительного профобразования и 2,7 млрд рублей на модернизацию центров занятости.

Во втором чтении предусмотрено и увеличение объемов поддержки русских театров за рубежом. На эти цели из федерального бюджета будет выделено еще 150 млн рублей. Дополнительно 300 млн направят на восстановление объектов культурного наследия в регионах России. Дополнительно 100 млн рублей предусматривается на реализацию творческих проектов в сфере народного искусства и 170 млн рублей на господдержку НКО.

Поправками предусмотрено и увеличение финансирования организаций по подготовке собак-проводников. Общий объем ассигнований составит более 83 млн рублей.

Напомним, согласно документу доходы федерального бюджета на 2023 год предусмотрены в размере 26,13 трлн рублей, в 2024 году — 27,23 трлн рублей, в 2025 году — 27,97 трлн рублей. Расходы в 2023 году предусматриваются в размере 29,05 трлн рублей, в 2024 году — 29,43 трлн рублей и в 2025 году — 29,24 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета в 2023 году предполагается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4%, в 2025 году — 0,7%.