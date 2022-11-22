Москва, 22 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Мировой финансовый рынок скоро перестанет существовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, авторы которой предположили, что цифровой юань поставит под угрозу господство доллара и американскую гегемонию.

Elec4.co.kr Юань

«Ключевой вопрос, который возникает в связи с этим, — это вопрос о финансовой модели в мировой экономике, — сказал Хазин. — Это принципиально важная вещь. У американцев ответа на этот вопрос нет. Весь фокус в том, что США неявно предполагают, что схема будет старая. И в рамках этой старой схемы цифровой юань будет конкурировать с долларом, потому что будет невозможно разбираться с банками. И по этой причине у США одна единственная мысль — не допустить его или запретить банкам с ним работать. Но если движение развития мировой финансовой системы будет иным, то в этом случае никаких проблем — будет зона юаня хоть цифровой, хоть не цифровой, хоть какой. Надо понимать, что мировой финансовый рынок скоро перестанет существовать. Будут региональные финансовые рынки. А это другая история».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов The Wall Street Journal, мировому господству доллара угрожает цифровой юань.