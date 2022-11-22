Доха, , 11:12 — REGNUM Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что не считает свою команду фаворитом чемпионата мира — 2022. Об этом 22 ноября сообщает Marca.

Криштиану Роналду (сс) Анна Нэсси soccer.ru

«Фавориты турнира? Бразилия, Аргентина, Франция, Испания, Германия — команды, у которых самые высокие шансы. Они выглядят лучше всех, в том числе и для болельщиков», — сказал Роналду.

По его словам, у сборной Португалии огромный потенциал, у неё есть молодые футболисты и есть хороший состав.

Он отметил, что в 2016 году сборная Португалии уже показала, что способна удивлять и навязывать свою игру.

Напомним, сборная Португалии стала чемпионом Европы — 2016. На ЧМ-2022 португальская команда сыграет в группе H со сборными Южной Кореи, Ганы и Уругвая.

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