Москва, 22 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, президент России Владимир Путин поздравил поэта, лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова с днём рождения. Поэту исполнилось 94 года, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин, Александра Пахмутова и Николай Добронравов

Президент отметил не стареющее с годами творчество поэта-песенника, в которых отражены яркие события в жизни страны, ратные подвиги и трудовые свершения людей разных поколений.

«Ваши замечательные, наполненные искренними, глубокими чувствами стихотворения и сегодня находят живой отклик в сердцах людей» — подчеркнул Путин и пожелал Добронравову здоровья и благополучия.

ИА REGNUM ранее сообщало, 9 ноября президент РФ Владимир Путин поздравил композитора, Александру Пахмутову с днём рождения.

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