Киев, 22 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Стабилизационные отключения света проходят на территории Киевской области из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили 22 ноября в киевском энергетическом холдинге ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

В компании ссылаются на распоряжение национальной энергетической компании «Укрэнерго». Потребителей информируют, что 22 ноября «будут проходить стабилизационные отключения света».

«Однако повреждения энергетической инфраструктуры значительны. Поэтому возможны экстренные отключения вне графиков, если у НЭК «Укрэнерго» будет необходимость дополнительно сбалансировать энергосистему», — говорится на странице компании в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в офисе Владимира Зеленского не рекомендовали жителям территории бывш. УССР покидать пространство, контролируемое киевским режимом, из-за угрозы блэкаута.