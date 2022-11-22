Строительство нового корпуса Кинель-Черкасской больницы в Самарской области завершено на 90%

Самара, , 11:14 — REGNUM Строительство нового корпуса Кинель-Черкасской больницы в Самарской области завершено на 90%. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства. Сообщается, что здание нового клинико-диагностического отделения центральной районной больницы в селе Кинель-Черкассы возведено в рамках реализации регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Строительство многопрофильной больницы N-vartovsk.ru

Отмечается, что сейчас рабочие обустраивают входные группы, монтируют вентиляцию и пожарную сигнализацию, системы водо- и теплоснабжения.

В отделении намерены разместить рентгенологическое отделение, эндоскопический кабинет, кабинеты ультразвуковой диагностики, противошоковую палату, операционную, кабинеты травматолога, хирурга, акушера-гинеколога и других узких специалистов, пояснили в пресс-службе. Сообщается, что здесь будут работать порядка 50 врачей и средних медицинских работников.

Отмечается, что в 2022 году в Самарской области обновлены 17 медицинских подразделений в сельской местности и малых городах. В 15 муниципалитетах возведены модульные здания для размещения врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики.

Напомним, что строительство нового отделения Кинель-Черкасской больницы началось в июне 2022 года.