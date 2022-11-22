Reuters: американская армия ускоряет закупки вооружения для пополнения опустевших арсеналов

Вашингтон, , 11:10 — REGNUM Процесс закупки вооружений, которые нужны для пополнения истощённых в результате поставок оружия Киеву арсеналов, ускоряется командование Сухопутных войск (армии) США. Об этом 21 ноября рассказал помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, его слова приводит агентство Reuters.

Оружие США

Как указал Буш, убыстрение заключения контрактов на поставки оружия американской армии будет основываться на выполнении некоторых действий, ранее выполняемых последовательно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на $20 млрд и продолжит оказывать поддержку.