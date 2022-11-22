Reuters: в армии США ускоряют закупки оружия для пополнения своих арсеналов
Reuters: американская армия ускоряет закупки вооружения для пополнения опустевших арсеналов
Вашингтон,
22 ноября 2022, 11:10 — REGNUM Процесс закупки вооружений, которые нужны для пополнения истощённых в результате поставок оружия Киеву арсеналов, ускоряется командование Сухопутных войск (армии) США. Об этом 21 ноября рассказал помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, его слова приводит агентство Reuters.
Как указал Буш, убыстрение заключения контрактов на поставки оружия американской армии будет основываться на выполнении некоторых действий, ранее выполняемых последовательно.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на $20 млрд и продолжит оказывать поддержку.
История вопроса
После начала гражданского конфликта на юго-востоке территории б. УССР ряд государств-партнёров принял решение об оказании военно-политической помощи киевскому режиму. В частности, США начали поставки материально-технической помощи и вооружения. Всего за пять лет с 2014 по 2019 годы, по данным Пентагона, Соединённые Штаты вложили в обороноспособность киевского режима около 1,3 млрд долларов. Так, США поставили противотанковые комплексы, бронированные автомобили повышенной проходимости типа «HMMWV» и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции, приборы ночного видения, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, тактическое снаряжение, бронежилеты и кевларовые шлемы, катера береговой охраны. Кроме того, по мнению экспертов, Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие через страны-сателлиты в Восточной Европе. Канада поставила киевскому режиму баллистические маски, приборы ночного видения, бронежилеты, кевларовые шлемы, радиостанции и т.д. Оттава также пообещала начать поставки бронетехники.