Бастрыкин отреагировал на акцию протеста жильцов скандальной многоэтажки в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM Оставшиеся без отопления и газа жильцы скандальной многоэтажки в переулке Кривошлыковский в Ростове-на-Дону вновь обратили на себя внимание. В очередной раз глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил местным следователям доложить о ходе расследования уголовного дела о халатности. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 22 ноября.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

На состоявшейся акции протеста, которую провели замерзающие жильцы многоквартирного дома, заявлялось о бездействии лиц, ответственных за обеспечение тепло- и газоснабжением. При этом ранее на нарушение жилищных прав жильцов уже было обращено внимание со стороны СКР.

ИА REGNUM сообщало, что это не первая акция протеста, цель которой — обратить внимание на ситуацию, в которой оказались жильцы аварийного многоквартирного дома в переулке Кривошлыковском. Люди, которые продолжают жить в доме, где в начале 2022 года был объявлен режим ЧС, не согласны с принятым властями решением о сносе здания и утверждают, что дом подлежит ремонту. Тем более, что расхождения маяков наблюдения за трещинами, установленных в подъездах, не наблюдается.

Напомним, что в жилом доме якобы из-за его состоянии был объявлен режим ЧС. С 1 февраля городские власти начали эвакуацию жильцов в отдалённый микрорайон Суворовский. Часть жильцов выступила категорически против переезда. Тогда дом начали отключать от электричества, газа, отопления.

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