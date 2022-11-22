В Астраханской области завершили выплаты мобилизованным
Астраханский губернатор сообщил о завершении выплат мобилизованным
Астрахань,
22 ноября 2022, 11:08 — REGNUM Процесс перечисления единовременных выплат мобилизованным жителям Астраханской области полностью завершён. Об этом сообщил в тг-канале 22 ноября губернатор Игорь Бабушкин.
Мобилизация
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Завершили процесс выплаты региональных единовременных выплат 75 тысяч рублей астраханцам, мобилизованным для участия в специальной военной операции», — написал Бабушкин.
Он уточнил, что деньги перечислены всем астраханцам, мобилизованным с 21 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября и до конца октября. Ранее астраханские власти сообщили о возвращении домой 27 многодетных астраханцев, попавших под мобилизацию. Ещё двое решили продолжить службу.
История вопроса
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации в армию. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт. Речи о мобилизации срочников и студентов не идет. Мобилизация проводится для контроля уже освобожденных территорий б. УССР. Она коснется всего 1% из 25 миллионов профессиональных военных, это 300 тысяч резервистов.