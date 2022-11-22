Астрахань, 22 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Процесс перечисления единовременных выплат мобилизованным жителям Астраханской области полностью завершён. Об этом сообщил в тг-канале 22 ноября губернатор Игорь Бабушкин.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

«Завершили процесс выплаты региональных единовременных выплат 75 тысяч рублей астраханцам, мобилизованным для участия в специальной военной операции», — написал Бабушкин.

Он уточнил, что деньги перечислены всем астраханцам, мобилизованным с 21 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября и до конца октября. Ранее астраханские власти сообщили о возвращении домой 27 многодетных астраханцев, попавших под мобилизацию. Ещё двое решили продолжить службу.