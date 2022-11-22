Абакан, 22 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Перечисление доведённых до 100 тысяч рублей единовременных региональных выплат семьям мобилизованных необходимо завершить до 25 ноября. Как сообщили ИА REGNUM 22 ноября в республиканском правительстве, такую задачу поставил глава региона Валентин Коновалов исполняющему обязанности министра труда и соцзащиты Андрею Петрову.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По словам Петрова, семьям мобилизованных перечислили все выплаты в рамках первого пакета мер — по 10 тысяч на каждого ребёнка, по 10 тысяч каждому мобилизованному, по 10 тысяч каждой семье мобилизованного. Из резервного фонда республики на эти выплаты выделили 43 млн 260 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках второго пакета мер помощи выплаты каждой семье было решено довести до 100 тысяч рублей.

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В республиканском правительстве подчеркнули, что перечисление выплат завершается. Семьи военнослужащих уже получили по второму пакету мер поддержки 98 млн 500 тысяч рублей.

Петров отметил, что в работе ещё находятся 67 заявлений от семей. Выяснилось, что 38 человек имеют прописку за пределами Хакасии. Они не могут получить выплаты без изменения соответствующего закона. Вопрос внесен в повестку сессии Верховного совета Хакасии, которая состоится 23 ноября.

По остальным мобилизованным власти ожидают ответов от военных комиссариатов. Причиной стала «несогласованность между республиканским и муниципальными военкоматами».

«Данные разнятся. Республиканский военкомат предоставляет информацию, что гражданин демобилизован, а муниципальный военкомат сообщает, что он приступил к выполнению военных обязанностей», — пояснил и. о. министра труда и соцзащиты Хакасии.

Коновалов отметил, что с решением этого вопроса необходимо «максимально ускориться, оперативно отработать с военкоматами».

Добавим, в Хакасии военнослужащим и их семьям помогают власти, муниципалитеты, общественные деятели, предприниматели и неравнодушные граждане. 28 ноября в регионе состоится единый День приёма членов семей мобилизованных.