В амурском Свободном нацпроект помог обеспечить людей чистой водой

Свободный, Амурская область, , 12:42 — REGNUM Скважины для обеспечения горожан чистой водой пробурили в городе Свободный Амурской области по программе «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Ранее в городе также по нацпроекту реконструировали водозабор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе правительства региона.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Скважины сделали на участках Раздольный и Суражевка, предварительно была проведена планировка территорий, проложены сети водоснабжения, подготовлены насосные станции. Над улучшением качества воды в Свободном работают уже не первый год, важной стала реконструкция Перского водозабора, после запуска которого вода стала в два раза чище благодаря дополнительным фильтрации и обеззараживанию.

«Раньше действительно была проблема с водоснабжением в городе Свободном. До жителей доходила мутная вода, были проблемы с напором, особенно в так называемый «час пик». Данные скважины, которые пробурили в рамках проекта «Жильё и городская среда», действительно улучшат качество жизни жителей города. Во-первых, сейчас для людей обеспечат постоянное бесперебойное водоснабжение. Во-вторых, теперь в квартиры будет поступать вода чище, чем раньше», — отметила эксперт регионального отделения Народного фронта в Амурской области Ольга Токарева.

В рамках нацпроекта также было начато строительство водозаборов в Ивановке и Завитинске, запланировано возведение аналогичной конструкции в Екатеринославке. Все работы будут идти в рамках проекта «Чистая вода».

Как сообщало ИА REGNUM, для улучшения экологической обстановки, а также решения вопросов, связанных с обеспечением необходимой инфраструктурой площадок жилищной застройки, власти Камчатки разрабатывают план модернизации существующих очистных сооружений и строительства новых канализационных насосных станций с сетью коллекторов.