Рим, 22 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Новое правительство Италии во вторник 22 ноября подписало свой первый бюджет на 2023 год, в котором основное внимание уделяется сдерживанию высоких счетов за электроэнергию и снижению налогов со следующего года для наемных работников и самозанятых, как передает агентство Reuters.

Правительство Италии

Премьер-министр Джорджа Мелони выразила надежду, что увеличение расходов ускорит восстановление третьей по величине экономики еврозоны, которая, по прогнозам министерства финансов Италии, сократится в текущем квартале и первом квартале 2023 года.

Бюджетный законопроект был утвержден примерно в половине первого ночи по местному времени, сообщили в офисе Мелони, после трехчасового заседания кабинета министров. Теперь его направят в парламент, который должен принять его до конца года.

Общая сумма мер составляет почти 35 млрд евро, причем Рим планирует финансировать около 60% пакета поддержки за счет увеличения дефицита бюджета на 2023 год до 4,5% от ВВП.

Другие источники финансирования включают увеличение налога на прибыль энергетических компаний, которые получили выгоду от резкого роста цен на нефть и газ, говорится в заявлении минфина.

Также в бюджете предусмотрено выделение более 21 млрд евро в 2023 году на помощь предприятиям и домохозяйствам в оплате счетов за электричество и газ.

Для повышения зарплат около 4,2 млрд евро пойдет на сокращение разрыва между зарплатой, начисляемой работодателем, и суммой, которую работник получает на руки, причем максимальную выгоду получат работники с низкими доходами.