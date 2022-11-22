Глава МИД Австралии считает, что в арабо-израильском конфликте правы обе стороны

Канберра, , 11:13 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выразила разочарование и печаль по поводу состояния дебатов в ее стране по вопросу конфликта между израильтянами и палестинцами. В интервью интернет-изданию Plus61J, опубликованном 22 ноября, Вонг сказал, что руководящим принципом правительства является продвижение дела справедливого и прочного мира, достигнутого путем переговоров между израильтянами и палестинцами.

Ближний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Она выразила обеспокоенность по поводу поляризации дебатов в Австралии.

«Одно из моих разочарований и огорчений заключается в том, что этот вопрос так волнует стольких людей, что у нас в Австралии даже нет диалога между сторонниками обоих лагерей. Я часто думаю, что, с одной стороны, мы призываем к миру на Ближнем Востоке и переговорам внутри сторон, но, кажется, мы даже не можем вести разумную [дискуссию] по содержанию и стилю здесь, в Австралии», — призналась Вонг.

«То, что люди говорят, что они чувствуют и что они хотят делать, очевидно, является их выбором. [Но] мое наблюдение состояло бы в том, что в любом процессе поиска мира в какой-то момент нужно выйти из этой бинарности, — где одна сторона имеет монополию на добродетель и монополию на то, что правильно, на истину — и признать, что есть разные переживания, что есть законные требования и страдания с обеих сторон», — сказала Вонг.