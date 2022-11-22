Президент Армении Хачатурян поздравил Токаева с победой на выборах в Казахстане

Ереван, , 11:06 — REGNUM Президент Армении Ваагн Хачатурян 22 ноября поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на досрочных президентских выборах в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

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«Желаю вам крепкого здоровья, плодотворной работы и успехов на ответственной государственной должности», — говорится в поздравлении.

Хачатурян также сообщил об уверенности в том, что армяно-казахстанское сотрудничество продолжит расширяться, в том числе в рамках интеграционных объединений. Эти процессы должны укрепить дружбу и доверие между странами.

Напомним, 22 ноября Центризбирком Казахстана объявил окончательные итоги выборов Казахстана. Токаев получил 81,31% голосов.

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