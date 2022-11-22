Минобороны: мобилизованные отрабатывают операции с беспилотниками

Москва, , 11:18 — REGNUM Мобилизованные в ряды ВС РФ граждане в интенсивном режиме готовятся к работе с беспилотниками, осваивают навыки стрельбы. Кадры подготовки опубликовало 22 ноября Министерство обороны России.

Запуск БПЛА Mil.ru

В ведомстве отметили, что мобилизованных готовят в интенсивном режиме. Они проходят стрелковую и огневую подготовку с элементами тактической стрельбы, осваивают новые военные специальности.

«Мобилизованные граждане изучают технику пилотирования и применения беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа в условиях, максимально приближенных к боевым», — отметили в ведомстве.

Операторы БПЛА отрабатывают применение таких аппаратов в интересах артиллерийских, танковых подразделений и штурмовых групп. Расчётам нужно провести разведку и доразведку местности, определить и передать координаты противника для огневого поражения и проведения диверсионных операций.

По словам инструктора с позывным Кастет, кому-то хватает недели, чтобы обучиться работе с беспилотником, кому-то нужен больший или меньший срок. Сначала мобилизованным дают теорию, затем они переходят к практике.

«Рассказывал, для чего коптер предназначен, что с ним можно сделать, как для разведки, так и для корректировки огня», — рассказал инструктор.

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