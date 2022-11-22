В парламенте Австралии начали обсуждать создание первой общенациональной антикоррупционной комиссии

Канберра, , 11:07 — REGNUM 22 ноября в Палате представителей Австралии началось обсуждение законопроекта «О национальной антикоррупционной комиссии». Как пишет издание The Guardian, дискуссия будет долгой, поскольку в списке выступающих числятся 55 депутатов.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Ранее на майских федеральных выборах нынешний премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз пообещал, что в случае своей победы, он примет закон и в стране появится общенациональная комиссия по борьбе с коррупцией.

В свою очередь лидер оппозиции Питер Даттон поддерживает создание такого органа, но отмечает, что должны быть предусмотрены механизмы, чтобы не допустить «охоты на ведьм».

Напомним, что в Австралии никогда не существовало общефедеральной комиссии по борьбе с коррупцией. Обвинения против политиков и должностных лиц выдвигали местные антикоррупционные комиссии в каждом отдельном штате или территории.