Джакарта, 22 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо скорбит в связи с землетрясением магнитудой 5,6, которое привело к большим жертвам, сообщает CNN indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«От своего имени, от имени правительства я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования. Соболезную в связи с катастрофическим землетрясением в Чианджуре, провинция Западная Ява», — заявил президент Индонезии.

Джоко Видодо также заверил, что правительство окажет помощь жителям, чьи дома были повреждены землетрясением в Чианджуре. Размер компенсации за поврежденный дом варьируется. Для сильно поврежденных домов будет оказана помощь в размере 50 млн индонезийских рупий, для средне и малоповрежденных домов помощь составит 25 и 10 млн рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Чианджур, провинция Западная Ява, чтобы убедиться, что жертвам землетрясения оказана надлежащая помощь.