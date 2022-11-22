Хабаровск, 22 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в селе Ракитное в рамках ТОР началось строительство завода по производству сухих строительных смесей. Объём инвестиций составит 55 млн рублей, планируется создать 11 рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Строительная смесь

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Строить завод будет компания «Брозэкс Восток». В рамках реализации проекта планируется производить клей для керамогранита и керамики, штукатурку.

Отмечается, что этот завод по производству строительных смесей станет единственным на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Металл-град» — новый резидент Арктической зоны России, намерен построить в Норильске завод по производству асфальтобетонной смеси. В реализацию проекта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) планируется инвестировать 79,1 млн рублей.