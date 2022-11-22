Премьер-министр Австралии принес властям и гражданам Индонезии соболезнования после землетрясения

Канберра, , 11:16 — REGNUM 22 ноября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз в ходе выступления в парламенте прокомментировал недавнее разрушительное землетрясение в Индонезии. Его слова передала газета The Guardian.

Землетрясение Bna.bh

«Сегодня (22 ноября) утром на Яве произошло землетрясение магнитудой 5,6. СМИ сообщают, что по меньшей мере 162 человека погибли. Ранено более 700 человек. По оценкам, около 13 000 человек были перемещены. Повреждено более 2000 домов. Я передал моему другу президенту Австралии Джоко Видодо соболезнования в связи с этой трагической гибелью людей, и мы будем готовы оказать поддержку нашим друзьям в Индонезии, как это всегда делает Австралия», — сказал премьер-министр.

В свою очередь лидер оппозиции Питер Даттон также выразил слова поддержку властям Индонезии и ее народу.

«Мы выражаем наши соболезнования, в частности, семьям на Яве, которые потеряли своих близких», — сказал политик.