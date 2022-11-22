Пекин, 22 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Принцип «одного Китая» искажается и выхолащивается США, которые поставляют оружие Тайваню и направляют на остров своих высокопоставленных чиновников, что ведёт к росту напряжённости в Тайваньском проливе. Об этом 22 ноября заявил министр обороны, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ, его слова приводит китайское издание «Хуаньцю шибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«В течение определенного периода времени США безостановочно выхолащивали, опустошали и искажали принцип «одного Китая», неоднократно осуществляли поставки вооружений на Тайвань, оказывали помощь в подготовке тайваньских военных, а также направляли на остров высокопоставленных чиновников, что еще больше усугубило напряженность в Тайваньском проливе», — сказал он на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны стран — членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже.

Также Вэй Фэнхэ уточнил, что Пекин намерен отвечать решительными и мощными ответными мерами на повышение со стороны США уровня эскалации в вопросе с Тайванем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что ответственность за текущее состояние китайско-американских отношений лежит на Соединённых Штатах.