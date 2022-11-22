В Южной Корее намерены активизировать исследования в Северном Ледовитом океане

Сеул, , 11:05 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение активизировать исследование полярных районов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства.

В Антарктиде Oceanbook.at

Согласно плану, опубликованному 22 ноября, к 2030 году южнокорейские власти намерены построить во внутренних районах Антарктиды исследовательскую станцию, а также ледокол нового поколения для проведения исследований в Северном Ледовитом океане.

В связи с этим Южная Корея станет шестой страной, создавшей исследовательскую полярную станцию во внутренних районах Антарктиды, после России, США, Японии, Китая, Франции и Италии.

В настоящее время у Южной Кореи есть две антарктические исследовательские станции — Король Сэчжон Великий, построенная в 1988 году на острове Кинг Джордж, и станция Чан Бо Го, созданная в 2014 году в заливе Терра-Нова. Станции выполняют разные задачи: станция Король Сэчжон Великий занимается изучением акватории океана и его обитателей, а станция Чан Бо Го — исследованием ледников, метеоритов и озонового слоя.

К 2026 году также планируется построить научно-исследовательское ледокольное судно следующего поколения водоизмещением 15 тысяч тонн. На его строительство будет выделено 277,4 млрд вон (~$204,4 млн).

План предусматривает разработку ледокола-контейнеровоза, а также сверхмалого спутника для наблюдения за таянием ледников в полярных регионах.