Миннеаполис, США, 22 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:101.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс, на счету которого 25 очков. В составе «Майами» разыгрывающий Кайл Лоури набрал 21 очко.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции НБА, на счету команды 26 очков. «Майами» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 25 очками.

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