В Воронеже открыта мемориальная доска герою СВО Александру Крынину
Воронеж, 22 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Мемориальная доска погибшему во время специальной военной операции воронежцу Александру Крынину установлена на здании Михайловского кадетского корпуса. Открытие доски состоялось 19 ноября. Об этом сообщается в соцсетях корпуса.
Пресс-служба администрации Воронежа
Герой России Александр Крынин
На митинге, приуроченном к открытию мемориальной доски, присутствовали родные Александра Крынина, выпускники кадетского корпуса, общественники.
Старший лейтенант Александр Крынин погиб в ходе СВО в бою под Харьковом, ему посмертно присвоено звание Героя России.
Как сообщало ИА REGNUM, его имя будут носить новая улица, которая соединит улицу Шишкова в Коминтерновском районе с улицей Тимирязева в Центральном районе, и школа №95 Воронежа.