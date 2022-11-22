Воронеж, 22 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Мемориальная доска погибшему во время специальной военной операции воронежцу Александру Крынину установлена на здании Михайловского кадетского корпуса. Открытие доски состоялось 19 ноября. Об этом сообщается в соцсетях корпуса.

Пресс-служба администрации Воронежа Герой России Александр Крынин

На митинге, приуроченном к открытию мемориальной доски, присутствовали родные Александра Крынина, выпускники кадетского корпуса, общественники.

Старший лейтенант Александр Крынин погиб в ходе СВО в бою под Харьковом, ему посмертно присвоено звание Героя России.

Как сообщало ИА REGNUM, его имя будут носить новая улица, которая соединит улицу Шишкова в Коминтерновском районе с улицей Тимирязева в Центральном районе, и школа №95 Воронежа.