В Софию запретят въезд автомобилям с высоким уровнем выброса С02

София, , 10:59 — REGNUM Городская администрация столицы Болгарии Софии приняла постановление, запрещающее использование автомобилей, микроавтобусов и автобусов, произведенных до 1997-го года. Об этом 22 ноября сообщает софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, нововведение призвано снизить уровень выхлопных выбросов в частности и влияние транспортных средств на экологию и климат столицы в целом. Предполагается, что соответствующий запрет будет действовать в период с 1 декабря по 28 февраля.

При этом ограничительные меры будут вступать поэтапно для различных типов автотранспорта.

Напомним, на сегодняшний день в Софии зарегистрировано 876 тыс. автомашин и автобусов. Их средний возраст составляет 18 лет.