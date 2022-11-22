Веллингтон, 22 ноября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Новой Зеландии парламент обсудит предоставление 16- и 17-летним подросткам права голосовать на общенациональных выборах. Об этом написала The Guardian.

Pierre Metivier Подростки

Дискуссия в легислатуре состоится после того, как Верховных суд Новой Зеландии постановил, что исключение 16- и 17-летних подростков из избирательного процесса нарушает билль о защите прав от дискриминации.

В Австралии академик Джордж Уильямс также призвал рассмотреть возможность предоставить 16- и 17-летним гражданам право голоса. Однако правительство Австралии решило не просить Избирательную комиссию рассмотреть этот вопрос в обзоре выборов 2022 года.

«Послушайте, мы уже обсуждали это ранее. Но у нас есть ряд вопросов, которые мы, в частности, хотели передать комиссии на рассмотрение, и это были такие вещи, как попытка улучшить прозрачность выборов. И на данный момент мы сосредоточены именно на этих вопросах», — сказал в интервью The Guardian Дон Фаррелл, занимающий пост специального государственного министра.