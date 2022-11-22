Бывший замминистра культуры Оренбуржья не смог оспорить меру пресечения

Оренбург, , 10:58 — REGNUM Оренбургский областной суд 22 ноября рассмотрел апелляцию бывшего заместителя министра культуры Анатолия Чахеева на меру пресечения и оставил ее без удовлетворения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Чахеев принял участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи. Он заявил, что не признает вины и просил о смягчении меры пресечения. По словам экс- чиновника, с момента нахождения в СИЗО у него ухудшилось самочувствие. Он принимает ежедневно по девять таблеток, ему ставят капельницы.

Адвокат Чахеева упомянул, что в отношении министра архитектуры Оренбургской области Натальи Ибрагимовой недавно избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ее обвиняют в хищении 19 млн рублей из бюджета. Чахеева обвиняют в получении взятки в размере свыше 400 тыс. рублей. Он назвал необоснованными опасения, что Чахеев может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей.

Прокурор и следователь возражали против более мягкой меры пресечения.

Адвокаты просили о домашнем аресте для подзащитного.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Чахеев пробудет под стражей до 21 декабря (общий срок содержания под стражей — один месяц и 13 суток).

Как уже сообщало ИА REGNUM, Анатолий Чахеев был задержан 8 ноября, а 10 ноября суд вынес решение о заключении под стражу до 21 декабря. Решением губернатора 11 ноября чиновник уволен. Чахеева обвиняют во взяточничестве.