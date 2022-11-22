Гавана, , 10:58 — REGNUM Двое несовершеннолетних погибли в Корралильо в результате взрыва на свалке мусора в общине Пальма Сола. Об этом пишет Prensa Latina.

Взрыв James McCauley

По данным радиостанции CMHW, детей зовут Ален Даниэль Рейес (11 лет) и Адриэль Эрнандес (7 лет). Им была немедленно оказана медицинская помощь, но смерть не удалось предотвратить из-за сильных ожогов.

Инцидент произошел, когда дети играли на площадке рядом с мусоркой. В настоящее время компетентные органы расследуют причины инцидента.