Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Лишенный водительского удостоверения мужчина устроил ДТП в Петербурге, в результате которого тяжелые травмы получил другой водитель, пострадал и его семилетний сын, сообщили 22 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Инцидент произошел 21 ноября в 09:35 мск на пересечении улицы Стартовая и улицы Шереметьевская в Московском районе Петербурга. Не имеющий права управления транспортным средством 57-летний водитель, ранее 30 раз привлекавшийся к административной ответственности за превышение скорости, сел за руль внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Выезжая со второстепенной дороги, он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Ford Fiesta под управлением 49-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель Ford в тяжелом состоянии, а также его семилетний сын, в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

В отношении злоумышленника составлен протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.