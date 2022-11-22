* Талибы — запрещённая в России организация

Афганские талибы* пожелали погибшим при землетрясении в Индонезии попасть в рай

Кабул, , 10:56 — REGNUM Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

Свечи (сс) Devanath

Министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане выразило сочувствие выжившим в результате землетрясения в Индонезии и пожелало погибшим «попасть в рай». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Представитель МИД Абдул Каххар Балхи написал в «Твиттере», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соболезнуют «правительству и народу» Индонезии в связи с этим инцидентом и желают скорейшего выздоровления раненым.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения, произошедшего в провинции Западная Ява, более 160 человек погибли и 326 получили ранения. Также было разрушено около 13 тысяч домов.

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