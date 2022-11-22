Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Ростовский суд вынес приговор врачу-эндокринологу терапевтического отделения тюремной больницы № 19, обвиняемой в причинении осуждённому, известному как «краснодарский каннибал», смерти по неосторожности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде «ограничения свободы сроком на два года, с установленными ограничениями, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года». Однако врач освобождена от отбывания наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Напомним, по версии следствия, врач допустила недостатки при оказании осуждённому пациенту медицинской помощи в феврале 2020 года, что повлекло за собой смерть мужчины. До решения суда женщина находилась под подпиской о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, краснодарец Дмитрий Бакшеев, получивший в СМИ прозвище «краснодарский каннибал», был признан судом виновным в убийстве и надругательстве над телом женщины в Краснодаре. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Жену Бакшеева за соучастие осудили в 2019 году на 10 лет колонии строгого режима.

Бакшеев, страдавший туберкулезом и сахарным диабетом, скончался в тюремной больнице в Ростове-на-Дону в феврале 2020 года.

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