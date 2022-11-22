Эксперт назвала наиболее популярные туристические направления на новогодние праздники

Москва, , 10:55 — REGNUM Можно сказать, что внутренний туризм в России в 2022 году пережил второе рождение, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

Туристы Foundry

«Количество путешественников увеличилось в несколько раз, особенно по направлениям на Алтай и Камчатку. Этой зимой на новогодние праздники ожидается не менее плотный туристический поток. На некоторых направлениях сейчас идет самый горячий сезон бронирований.

1. Сочи. Красная поляна

Традиционно — это одно из излюбленных туристических направлений. Хотелось бы сказать, что там можно и в море искупаться, и на лыжах покататься, но искупаться уже не получится, зима все-таки.

Тем не менее в новогодний период столбик термометра в районе города Сочи и его окрестностей обычно оказывает +10 … +17 градусов. Так что погреться на южном курорте однозначно получится. Если вы будете в рядом с Красной поляной, то обязательно стоит посетить Кавказский заповедник. Недавно там открылась первая и единственная в России «Тропа чувств».

Это уникальный авторский проект, который начал работу в прошлом году на территории заповедника. Тропа представляет собой туристический маршрут с сенсорными элементами, где посетитель может в прямом смысле слова увидеть во всей красе, почувствовать и услышать природу.

Например, там есть такой объект — «ухо гор», который дает возможность туристу услышать совершенно потрясающие звуки, которые невозможно различить в повседневной жизни.

Прохождение «Тропы чувств» помогает не только увидеть много интересно, но снять напряжение, что особенно рекомендуется городским жителям. В перспективе этот маршрут рассматривается также как средство реабилитации для людей с нарушениями сенсорного восприятия.

2. Кавказские минеральные воды

Этот регион традиционно считается одной из самых популярных здравниц страны. Здесь можно не только отдохнуть душой, но и поправить здоровье. В курортных городах находятся источники с уникальными целебными минеральными водами.

Кроме того, там много исторических мест, где бывали Лермонтов и Пушкин. Для любителей активного отдыха существуют туристические маршруты, по которым можно подняться в горы, а также популярны джип-туры.

На склоне горы Машук в Пятигорске находятся знаменитые «бесстыжие ванны». Это вереница небольших водоемов с голубой водой. Вода имеет ни с чем не сравнимый цвет из-за содержания в ней сероводорода, но уникальность водоемов не только в этом.

Это горячие источники, в которых можно искупаться даже зимой — температура воды позволяет это сделать, но находиться боле 20 минут там не рекомендуется из-за высокого содержания сероводорода.

3. Карелия

Карелия всегда занимала одно из лидирующих мест по бронированиям на новогодние праздники и это неудивительно. Там вы сможете увидеть настоящую зимнюю сказку.

Самые популярные туристические развлечения: катание на снегоходах, на собачьих и оленьих упряжках. Также там есть что посмотреть. Одно из мест, которое обязательно стоит посетить — горный парк «Рускеала». Там находятся захватывающие дух мраморные скалы.

В Карелию на новогодние праздники очень любят приезжать туристы с детьми, потому что там можно посетить резиденцию карельского Деда Мороза.

4. Москва и Санкт-Петербург

Если жители крупных городов стремятся на новогодние праздники отправиться на природу, то люди, проживающие в регионах, наоборот хотят посетить культурную столицу России Санкт-Петербург и сердце страны – Москву.

Здесь гостей городов ожидают самые красочные шоу и насыщенная культурная программа. Музеи, театры, исторические достопримечательности – это то, что привлекает туристов из всех уголков страны. В период новогодних праздников гостиницы этих городов обычно переполнены.

В Санкт-Петербурге стоит посетить Эрмитаж, Царское село, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Мариинский театр, Казанский собор, крейсер «Аврора» и т.д.

В Москве: Красную площадь, Храм Василия Блаженного, Кремль, Оружейную палату, Третьяковскую галерею, Новодевичий монастырь, Измайловский кремль, Большой театр и т.д.

Туризм – это масса ярких впечатлений, но куда бы не отправлялись туристы, следует помнить о бережном отношении к природе, которая окружает людей.

Чтобы потомки могли в полной мере насладиться теми же потрясающими видами, которые служат основой ярких впечатлений», — высказал своё мнение эксперт.

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