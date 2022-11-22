Москва, 22 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Можно сказать, что внутренний туризм в России в 2022 году пережил второе рождение, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

Foundry Туристы

«Количество путешественников увеличилось в несколько раз, особенно по направлениям на Алтай и Камчатку. Этой зимой на новогодние праздники ожидается не менее плотный туристический поток. На некоторых направлениях сейчас идет самый горячий сезон бронирований.

1. Сочи. Красная Поляна

Традиционно это одно из излюбленных туристических направлений. Хотелось бы сказать, что там можно и в море искупаться, и на лыжах покататься, но искупаться уже не получится, зима все-таки.

Тем не менее в новогодний период столбик термометра в районе города Сочи и его окрестностей обычно оказывает +10 … +17 градусов. Так что погреться на южном курорте однозначно получится. Если вы будете в рядом с Красной Поляной, то обязательно стоит посетить Кавказский заповедник. Недавно там открылась первая и единственная в России «Тропа чувств».

Это уникальный авторский проект, который начал работу в прошлом году на территории заповедника. Тропа представляет собой туристический маршрут с сенсорными элементами, где посетитель может в прямом смысле слова увидеть во всей красе, почувствовать и услышать природу.

Например, там есть такой объект — «ухо гор», который дает возможность туристу услышать совершенно потрясающие звуки, которые невозможно различить в повседневной жизни.

Прохождение «Тропы чувств» помогает не только увидеть много интересно, но снять напряжение, что особенно рекомендуется городским жителям. В перспективе этот маршрут рассматривается также как средство реабилитации для людей с нарушениями сенсорного восприятия.

2. Кавказские Минеральные Воды

Этот регион традиционно считается одной из самых популярных здравниц страны. Здесь можно не только отдохнуть душой, но и поправить здоровье. В курортных городах находятся источники с уникальными целебными минеральными водами.

Кроме того, там много исторических мест, где бывали Лермонтов и Пушкин. Для любителей активного отдыха существуют туристические маршруты, по которым можно подняться в горы, а также популярны джип-туры.

На склоне горы Машук в Пятигорске находятся знаменитые «бесстыжие ванны». Это вереница небольших водоемов с голубой водой. Вода имеет ни с чем не сравнимый цвет из-за содержания в ней сероводорода, но уникальность водоемов не только в этом.

Это горячие источники, в которых можно искупаться даже зимой — температура воды позволяет это сделать, но находиться боле 20 минут там не рекомендуется из-за высокого содержания сероводорода.

3. Карелия

Карелия всегда занимала одно из лидирующих мест по бронированиям на новогодние праздники, и это неудивительно. Там вы сможете увидеть настоящую зимнюю сказку.

Самые популярные туристические развлечения: катание на снегоходах, на собачьих и оленьих упряжках. Также там есть что посмотреть. Одно из мест, которое обязательно стоит посетить, — горный парк «Рускеала». Там находятся захватывающие дух мраморные скалы.

В Карелию на новогодние праздники очень любят приезжать туристы с детьми, потому что там можно посетить резиденцию карельского Деда Мороза.

4. Москва и Санкт-Петербург

Если жители крупных городов стремятся на новогодние праздники отправиться на природу, то люди, проживающие в регионах, наоборот, хотят посетить культурную столицу России Санкт-Петербург и сердце страны — Москву.

Здесь гостей городов ожидают самые красочные шоу и насыщенная культурная программа. Музеи, театры, исторические достопримечательности — это то, что привлекает туристов из всех уголков страны. В период новогодних праздников гостиницы этих городов обычно переполнены.

В Санкт-Петербурге стоит посетить Эрмитаж, Царское Село, Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Мариинский театр, Казанский собор, крейсер «Аврора» и т.д.

В Москве: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Кремль, Оружейную палату, Третьяковскую галерею, Новодевичий монастырь, Измайловский кремль, Большой театр и т.д.

Туризм – это масса ярких впечатлений, но куда бы ни отправлялись туристы, следует помнить о бережном отношении к природе, которая окружает людей.

Чтобы потомки могли в полной мере насладиться теми же потрясающими видами, которые служат основой ярких впечатлений», — высказал своё мнение эксперт.

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