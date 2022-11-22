Министр обороны Австралии и Китая проведут очередные переговоры

Канберра, , 10:56 — REGNUM Министр обороны Австралии Ричард Марлз проведет вторую по счету встречу со своим китайским коллегой, что является очередным признаком ослабления напряженности между Канберрой и Пекином, пишет газета The Guardian.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Утром 22 ноября Марлз прибыл в Камбоджу в преддверии встречи министров обороны АСЕАН-Плюс (ADMM-Plus), в которую входят страны Юго-Восточной Азии, а также их партнеры по диалогу, такие как Китай.

22 ноября Марлз встретится со своими коллегами из Индии и Южной Кореи. Ожидается, что вскоре он встретится с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, с которым он впервые провел переговоры в Сингапуре в июне текущего года

Последняя встреча Марлза и Фэнхе последует за встречей Энтони Альбаниза с лидером Китая Си Цзиньпином на Бали на прошлой неделе.

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