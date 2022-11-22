Алтайский историк Олег Боронин недоволен обысками СБУ в Киево-Печерской лавре

Барнаул, , 12:36 — REGNUM Проведение СБУ обысков в Киево-Печерской лавре 22 ноября возмутило алтайского историка Олега Боронина. Он заявил, что Святая Лавра — это и есть тот самый русский мир:

«Бандеровские гестаповцы сегодня зверствует в Святой Киево-Печерской Лавре, уничтожая там русский мир. Невдомёк этому бескультурному фашиствующему отродью, что Святая Лавра — и есть плоть от плоти тот самый русский мир, который можно уничтожить там только вместе со Святой Лаврой. А Киев — Матерь городов русских. Так было и так будет!».

Как сообщало ИА REGNUM, СБУ подтвердила обыски в Киево-Печерской лавре. Цель происходящего — «недопущение использования лавры как ячейки русского мира», отметили в СБУ.

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