Вашингтон, 22 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Мировому господству американского доллара угрожает китайский юань, сообщает The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Обозреватель американского издания Кевин Уорш считает, что США нужно серьёзно отнестись к проблеме.

«Американское политическое руководство должно внимательно отнестись к происходящему и в ответ создать усиленную форму доллара, который будет служить национальным интересам», — предлагает автор материала.

Он призвал создать цифровую версию доллара, которая позволит США конкурировать с Пекином. По его мнению, новый цифровой доллар «усилит валюту новой эпохи, а также закрепит Америку на позициях лидера мировой экономической системы».

Как сообщало ИА REGNUM, считавшиеся гегемоном Европа и США изживают себя, уступая лидерство Евразии, пишет турецкое издание Cumhuriyet.